Analyse du marché mondial du disque de titane aérospatial 2019 par les principaux acteurs – GE Aviation, GKN PLC, NFT Inc., DMG Mori, Starrag Group

Un blisk est un composant de turbomachine comprenant à la fois un disque de rotor et des pales. Il se compose d’une seule pièce, au lieu d’un assemblage d’un disque et de lames individuelles amovibles. Les disques peuvent être fabriqués par additif, coulés intégralement, usinés à partir d’une pièce de matériau solide ou fabriqués en soudant des aubes individuelles sur un disque de rotor. Le terme est utilisé principalement dans la conception de moteurs aérospatiaux. Le marché des disques durs en titane pour l’aérospatiale commerciale a représenté la part de marché la plus élevée en 2017.

Le marché mondial de l’aérospatiale Titanium Blisk était évalué à xx millions de dollars américains en 2018 et atteindra xx millions de dollars américains d’ici la fin de 2025, avec un TCAC de xx% en 2019-2025.

Ce rapport se concentre sur le volume et la valeur d’Aerospace Titanium Blisk au niveau mondial, régional et au niveau de l’entreprise. D’un point de vue mondial, ce rapport représente la taille globale du marché de l’aérospatiale Titanium Blisk en analysant les données historiques et les perspectives d’avenir.

Sur le plan régional, ce rapport catégorise la production, la consommation apparente, l’exportation et l’importation de Aerospace Titanium Blisk en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est et en Inde. Pour chaque fabricant couvert, ce rapport analyse leurs sites de fabrication Aerospace Titanium Blisk, leur capacité, leur production, leur prix départ usine, leur chiffre d’affaires et leur part de marché sur le marché mondial.

Les fabricants suivants sont couverts:

Starrag Group

Makino Fraiseuse

PM-AEROTEC

GE Aviation

GKN PLC

EDAC Technology Corp.

NFT Inc.

Rolls-Royce Holdings

MTU Aero Engines

DMG Mori

OKUMA Corporation

Segment par régions

Amérique du Nord

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

Segment par type

Moins de 70 cm

70 cm – 80 cm

80 cm – 90 cm

Segment par application

Militaire

Commercial

Aviation générale

Autres

