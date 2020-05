Analyse du marché mondial des pompes à membrane 2019 par les principaux acteurs majeurs – Douvres, Flowserve, LEWA, Xylem, Grundfos

Les pompes à membrane sont classées comme des pompes volumétriques qui sont utilisées principalement dans des applications industrielles, qui impliquent le pompage et le levage de fluides lourds, tels que les boues, les boues ou la boue. La boue est une boue semi-solide qui est produite à la suite du traitement du traitement des eaux usées ou sous forme de suspension décantée provenant de nombreux processus industriels.

La disponibilité de main-d’œuvre et de matières premières à bas prix entraînera une augmentation du nombre d’entreprises investissant dans le démarrage d’usines de fabrication en Inde. Cela entraînera la croissance de l’industrie manufacturière et de l’industrie des procédés, ce qui entraînera à son tour une augmentation de la demande pour les industries chimiques et pétrochimiques qui incluent le méthanol, l’éthylène ou les usines de production d’engrais. Ces usines de production ont un besoin élevé de pompes à membrane dans diverses applications telles que le transfert de fluides d’un processus à un autre. De plus, le pays autorise 100% d’IDE dans le secteur, ce qui contribuera également à la croissance de l’industrie et augmentera la demande de pompes à membrane.

Demandez un échantillon de ce rapport @ https://www.orbisresearch.com/contacts/request-sample/3634013

Le marché est caractérisé par la présence de nombreux fournisseurs locaux et internationaux et semble donc très fragmenté. Les fournisseurs locaux et régionaux rivalisent avec les acteurs internationaux bien établis avec des portefeuilles de produits diversifiés en offrant des produits à un prix relativement inférieur. Les fabricants de pompes à membrane sont également en concurrence sur la base de plusieurs autres facteurs tels que la qualité, la fiabilité et les services après-vente et se concentrent principalement sur la différenciation de leurs produits en fabriquant des pompes personnalisées et économes en énergie.

Cette étude de marché estime qu’en termes de géographie, APAC représentera plus de 37% des parts du marché mondial des pompes à membrane d’ici 2020 et dominera également ce marché tout au long de la période de prévision. L’urbanisation rapide a entraîné une augmentation de la croissance de la population urbaine, ce qui a accru la demande d’énergie durable, d’eau douce et de produits agricoles et alimentaires transformés. Cela, à son tour, entraînera la croissance de plusieurs industries de transformation telles que le traitement des eaux usées, les aliments et les boissons et les produits pharmaceutiques qui sont les principaux utilisateurs finaux des pompes à membrane industrielles.

Le marché mondial des pompes à diaphragme était évalué à xx millions de dollars américains en 2018 et atteindra xx millions de dollars américains à la fin de 2025, avec un TCAC de xx% en 2019-2025.

This report focuses on Diaphragm Pump volume and value at global level, regional level and company level. From a global perspective, this report represents overall Diaphragm Pump market size by analyzing historical data and future prospect.

Regionally, this report categorizes the production, apparent consumption, export and import of Diaphragm Pump in North America, Europe, China, Japan, Southeast Asia and India.

For each manufacturer covered, this report analyzes their Diaphragm Pump manufacturing sites, capacity, production, ex-factory price, revenue and market share in global market.

The following manufacturers are covered:

Dover

Flowserve

LEWA

Xylem

Grundfos

Alltech Dosieranlagen

Blue-White Industries

DEPAMU Pump Technology

EMEC

ProMinent Dosiertechnik

SEEPEX

SEKO

SPX

Verderair

Watson-Marlow Fluid technology

Pump Solutions

Tapflo

Segment by Regions

North America

Europe

China

Japan

Southeast Asia

India

Segment by Type

Air operated diaphragm pumps (AODD)

Electric driven diaphragm pumps (EODD)

Piston diaphragm pumps

Segment by Application

Chemical

Food and beverage

Oil and gas

Pharmaceutical

Water treatment



Browse the complete report @ https://www.orbisresearch.com/reports/index/global-diaphragm-pump-market-professional-survey-report-2019

Table of Contents

Executive Summary

Chapter One: Industry Overview of Diaphragm Pump

1.1 Definition of Diaphragm Pump

1.2 Diaphragm Pump Segment by Type

1.2.1 Global Diaphragm Pump Production Growth Rate Comparison by Types (2014-2025)

1.2.2 Air operated diaphragm pumps (AODD)

1.2.3 Electric driven diaphragm pumps (EODD)

1.2.4 Piston diaphragm pumps

1.3 Diaphragm Pump Segment by Applications

1.3.1 Global Diaphragm Pump Consumption Comparison by Applications (2014-2025)

1.3.2 Chemical

1.3.3 Food and beverage

1.3.4 Oil and gas

1.3.5 Pharmaceutical

1.3.6 Water treatment

1.4 Global Diaphragm Pump Overall Market

1.4.1 Global Diaphragm Pump Revenue (2014-2025)

1.4.2 Global Diaphragm Pump Production (2014-2025)

1.4.3 North America Diaphragm Pump Status and Prospect (2014-2025)

1.4.4 Europe Diaphragm Pump Status and Prospect (2014-2025)

1.4.5 China Diaphragm Pump Status and Prospect (2014-2025)

1.4.6 Japan Diaphragm Pump Status and Prospect (2014-2025)

1.4.7 Southeast Asia Diaphragm Pump Status and Prospect (2014-2025)

1.4.8 India Diaphragm Pump Status and Prospect (2014-2025)

Chapter Two: Manufacturing Cost Structure Analysis

2.1 Raw Material and Suppliers

2.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Diaphragm Pump

2.3 Manufacturing Process Analysis of Diaphragm

Place a purchase order @ https://www.orbisresearch.com/contact/purchase-single-user/3634013

About Us:

Orbis Research ( orbisresearch.com ) est une aide ponctuelle pour tous vos besoins en études de marché. Nous avons une vaste base de données de rapports des principaux éditeurs et auteurs du monde entier. Nous nous spécialisons dans la livraison de rapports personnalisés selon les exigences de nos clients. Nous avons des informations complètes sur nos éditeurs et sommes donc sûrs de l’exactitude des industries et des secteurs verticaux de leur spécialisation. Cela aide nos clients à cartographier leurs besoins et nous produisons la parfaite étude de marché requise pour nos clients.

Nous contacter:

Hector Costello

Directeur principal –

Relations avec la clientèle 4144N Central Expressway,

Suite 600, Dallas,

Texas – 75204, États-Unis

N ° de téléphone : +1 (972) -362-8199; +91 895 659 5155

This post was originally published on Market Research Sheets