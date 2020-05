Analyse du marché mondial des plaques chauffantes électriques 2019 par les principaux acteurs principaux – Lang World, Garland, Vulcan, Waring, Equipex

Les plaques chauffantes commerciales font partie de l’équipement essentiel de la plupart des cuisines commerciales et sont principalement utilisées dans les restaurants, les steakhouses, les cafés, les pubs, les hôtels et les entreprises de restauration. Les plaques chauffantes commerciales sont utiles pour la cuisson d’aliments délicats tels que les œufs, les crêpes, les aliments surgelés, la viande, les hamburgers, les steaks et les côtelettes. La plupart des utilisateurs finaux de plaques chauffantes commerciales utilisent des plaques chauffantes 24 heures sur 24, des menus de petit-déjeuner délicats aux hamburgers, au steak et au poisson. Ils sont également utilisés pour réchauffer ou réchauffer certains produits alimentaires. Les analystes prévoient que le marché mondial des plaques électriques augmentera à un TCAC de 4% au cours de la période 2018-2022.

Les innovations dans le matériau des plaques de cuisson sont basées sur divers paramètres tels que le transfert de chaleur, la récupération de chaleur, les performances du revêtement antiadhésif, le prix et les émissions. Étant donné que divers fabricants de plaques électriques ont introduit des matériaux de plaque innovants qui améliorent l’efficacité opérationnelle et l’expérience de cuisson globale, la demande pour ces produits augmente à travers le monde. En outre, les fabricants se concentrent également sur la fabrication d’acier inoxydable car ils durent plus longtemps et conviennent à la production en grande série de différents types de produits alimentaires. En conséquence, les plaques de cuisson en acier inoxydable sont principalement utilisées pour préparer des crêpes, du bacon, des hamburgers, des préparations de viande et des steaks. De plus, les fabricants proposent des plaques chromées qui sont un bon conducteur de chaleur, antiadhésives, peuvent être chauffées en moins de temps, et présentent une meilleure rétention et récupération de chaleur. Ces propriétés rendent les plaques de cuisson au fini chromé utiles dans la préparation d’articles délicats tels que les œufs au plat et les crêpes.

Le marché mondial des plaques électriques est très diversifié et compétitif en raison de la présence d’un grand nombre de fournisseurs régionaux et internationaux à travers le monde. Ces fournisseurs sont classés en champions, piliers du marché, innovateurs et acteurs émergents. Il a été observé que l’amélioration de la technologie, l’efficacité énergétique, la rentabilité et la tarification sont les principaux facteurs sur lesquels les principaux fournisseurs se font habituellement concurrence.

Le marché mondial des plaques électriques était évalué à xx millions de dollars américains en 2018 et atteindra xx millions de dollars américains d’ici la fin de 2025, avec un TCAC de xx% en 2019-2025.

Ce rapport se concentre sur le volume et la valeur des plaques électriques au niveau mondial, régional et au niveau de l’entreprise. D’un point de vue mondial, ce rapport représente la taille globale du marché de la plaque chauffante électrique en analysant les données historiques et les perspectives d’avenir.

Regionally, this report categorizes the production, apparent consumption, export and import of Electric Griddle in North America, Europe, China, Japan, Southeast Asia and India.

For each manufacturer covered, this report analyzes their Electric Griddle manufacturing sites, capacity, production, ex-factory price, revenue and market share in global market.

The following manufacturers are covered:

Lang World

Garland

Vulcan

Star Manufacturing

Waring

Equipex

Globe Food Equipment

Imperial Commercial Cooking Equipment

MagiKitch’n

Toastmaster

Wells Bloomfield

Wolf

Segment by Regions

North America

Europe

China

Japan

Southeast Asia

India

Segment by Type

Manual control

Thermostatic control

Segment by Application

Steel plates

Chrome plate

