Analyse du marché mondial des serrures électroniques 2019 par les principaux acteurs majeurs – Marques de spectre, Assa Abloy, Cisco Systems, United Technologies, Salto Systems

Les verrous électroniques peuvent être désactivés ou ouverts par authentification tels que mots de passe et phrases de passe, codes numériques, jetons de sécurité, RFID et biométrie, entre autres.

Le principal moteur de la croissance du marché des serrures électroniques est sa forte demande dans le secteur de la construction.

L’adoption croissante de serrures électroniques sur des marchés matures tels que l’Europe occidentale et les États-Unis stimule la croissance du marché des serrures électroniques. L’Asie-Pacifique devrait être le marché des serrures électroniques qui connaît la croissance la plus rapide, principalement en raison de l’augmentation des ventes en Chine.

Le marché mondial des serrures électroniques était évalué à xx millions de dollars américains en 2018 et atteindra xx millions de dollars américains d’ici la fin de 2025, avec un TCAC de xx% en 2019-2025.

Ce rapport se concentre sur le volume et la valeur des serrures électroniques au niveau mondial, régional et au niveau de l’entreprise. D’un point de vue mondial, ce rapport représente la taille globale du marché des serrures électroniques en analysant les données historiques et les perspectives d’avenir.

Sur le plan régional, ce rapport classe la production, la consommation apparente, l’exportation et l’importation de serrures électroniques en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est et en Inde.

Pour chaque fabricant couvert, ce rapport analyse leurs sites de fabrication de serrures électroniques, leur capacité, leur production, leur prix départ usine, leurs revenus et leur part de marché sur le marché mondial.

Les fabricants suivants sont couverts:

Honeywell International

Spectrum Brands

Assa Abloy

Cisco Systems

United Technologies

Salto Systems

Panasonic

Vanderbilt Industries

Kiekert Aktiengesellschaft

iLOQ

Kaba

CDV

DynaLock

LockState

Allegion

SimonsVoss

Videx Security

Seoul Commtech Seoul Commtech

Segment par régions

Amérique du Nord

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

Segment by Type

By Product Type

Electromagnetic Locks

Electronic Strikes

Electronic Deadbolts and Latches

By Interconnectivity

Wired

Wireless

By Authentication Method

Numerical Codes and Passwords

Security Tokens

Biometrics

Segment by Application

Residential Sector

Commercial Sector

Automotive Sector

Table of Contents

Executive Summary

Chapter One: Industry Overview of Electronic Locks

1.1 Definition of Electronic Locks

1.2 Electronic Locks Segment By Product Type

1.2.1 Global Electronic Locks Production Growth Rate Comparison By Product Type (2014-2025)

1.2.2 Electromagnetic Locks

1.2.3 Electronic Strikes

1.2.4 Electronic Deadbolts and Latches

1.3 Electronic Locks Segment by Applications

1.3.1 Global Electronic Locks Consumption Comparison by Applications (2014-2025)

1.3.2 Residential Sector

1.3.3 Commercial Sector

1.3.4 Automotive Sector

1.4 Global Electronic Locks Overall Market

1.4.1 Global Electronic Locks Revenue (2014-2025)

1.4.2 Global Electronic Locks Production (2014-2025)

1.4.3 North America Electronic Locks Status and Prospect (2014-2025)

1.4.4 Europe Electronic Locks Status and Prospect (2014-2025)

1.4.5 China Electronic Locks Status and Prospect (2014-2025)

1.4.6 Japan Electronic Locks Status and Prospect (2014-2025)

1.4.7 Southeast Asia Electronic Locks Status and Prospect (2014-2025)

1.4.8 India Electronic Locks Status and Prospect (2014-2025)

Chapter Two: Manufacturing Cost Structure Analysis

2.1 Raw Material and Suppliers

2.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Electronic Locks

2.3 Manufacturing Process Analysis of Electronic Locks

2.4 Industry Chain Structure of Electronic

