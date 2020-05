Analyse du marché mondial des pompes péristaltiques à vitesse fixe 2019 par les principaux acteurs – ProMinent, Baoding Longer, Chongqing Jieheng, Gardner Denver, Flowrox

Le marché mondial des pompes péristaltiques à vitesse fixe était évalué à xx millions de dollars américains en 2018 et atteindra xx millions de dollars américains d’ici la fin de 2025, avec un TCAC de xx% en 2019-2025.

Les pompes péristaltiques sont des pompes volumétriques qui utilisent des rouleaux rotatifs pressés contre des tubes flexibles spéciaux pour créer un flux sous pression. Le tube isole le fluide du reste de la pompe et de l’environnement, éliminant la contamination et le rendant idéal pour la manipulation de fluides agressifs, corrosifs ou abrasifs. Le mécanisme à rouleaux assure également un pompage à faible cisaillement du fluide pour les fluides sensibles au cisaillement.

Ce rapport se concentre sur le volume et la valeur de la pompe péristaltique à vitesse fixe au niveau mondial, régional et au niveau de l’entreprise. D’un point de vue mondial, ce rapport représente la taille globale du marché de la pompe péristaltique à vitesse fixe en analysant les données historiques et les perspectives d’avenir.

Sur le plan régional, ce rapport classe la production, la consommation apparente, l’exportation et l’importation de pompe péristaltique à vitesse fixe en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est et en Inde. Pour chaque fabricant couvert, ce rapport analyse leurs sites de fabrication de pompes péristaltiques à vitesse fixe, la capacité, la production, les prix départ usine, les revenus et les parts de marché sur le marché mondial.

Les fabricants suivants sont couverts:

Watson-Marlow

Cole-Parmer

VERDER

PSG TECHNOLOGIES

ProMinent

Baoding Longer

Chongqing Jieheng

Gardner Denver

Flowrox

Baoding Shenchen

IDEX Health & Science

Changzhou PreFluid

Gilson

Randolph

Stenner Pump Company

Wuxi Tianli

Wanner Engineering

Baoding Lead Fluid

Baoding Chuang Rui

Segment par régions

Amérique du Nord

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

Segment par type

Pompes à tube

péristaltique Pompes à tuyau péristaltique

Segment by Application

Pharmaceutical & Biotechnology

Water Treatment

Chemical

Food & Beverage

Heavy Industry

Others

