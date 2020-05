Analyse du marché mondial des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) 2019 par les principaux acteurs – Camfil, CLARCOR, Daikin Industries, Grainger, Tex-Air Filters

Les services de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) comprennent les services d’installation, de remplacement, d’entretien et de réparation. Les systèmes de CVC sont destinés à fournir des conditions d’air confortables dans les installations résidentielles ou commerciales et à fournir un équilibre thermique. La fonction de base de l’équipement CVC est d’exécuter des fonctions de chauffage et de refroidissement et de ventilation de l’air.

L’augmentation de l’efficacité énergétique des systèmes HVAC stimulera les perspectives de croissance du marché mondial des filtres à air HVAC jusqu’à la fin de 2020. L’un des principaux facteurs responsables de la grande quantité d’émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde est le pourcentage élevé d’électricité consommée. par des bâtiments résidentiels et commerciaux. Aux États-Unis, par exemple, les bâtiments résidentiels et commerciaux consomment environ 70% de l’électricité totale et génèrent 40% des émissions de gaz à effet de serre. Il a été observé qu’environ un tiers de l’énergie consommée par les bâtiments commerciaux est utilisée pour les applications de ventilation et de chauffage ou de refroidissement des systèmes de CVC. En conséquence, la tendance à la baisse de la consommation d’énergie gagne du terrain parmi les utilisateurs finaux. Pour réduire la consommation d’énergie d’un moteur, le moteur du ventilateur dans les systèmes CVC doit surmonter la résistance pour fournir le débit d’air requis. Cela oblige les fabricants à se concentrer sur le développement de filtres à air qui offrent une moindre résistance au flux d’air.

Une augmentation des dépenses de construction verte stimulera les perspectives de croissance du marché mondial des filtres à air HVAC pour les quatre prochaines années. Il a été noté que l’industrie de la construction à travers le monde investit activement dans des solutions d’efficacité énergétique pour contrer la hausse des coûts énergétiques sans compromettre la qualité des services fournis, promouvoir un bâtiment sain et un environnement productif, augmenter l’efficacité et diminuer leur impact sur l’environnement . En conséquence, ces systèmes obtiennent la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ou la désignation Energy Star.

The APAC region accounted for the maximum market share during 2015 and will continue to dominate the market for the next few years. One of the major factors responsible for the market’s growth in the region is the increasing investments in real estate sector.

The following manufacturers are covered:

Camfil

CLARCOR

Daikin Industries

3M

Donaldson

Grainger

Tex-Air Filters

Lennox

Airsan

MANN+HUMMEL

Universal Air Filter

Carrier

Segment by Regions

North America

Europe

China

Japan

Southeast Asia

India

Segment by Type

Heating Equipment

Ventilation Equipment

Cooling Type

Implementation Type

Segment by Application

Residential

Non-Residential



