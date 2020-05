Analyse des marchés mondiaux des commandes industrielles et de l’automatisation d’usine 2019 par les principaux acteurs – Emerson, Honeywell, Mitsubishi, Omron, Rockwell

L’automatisation d’usine standardise les processus industriels et garantit des résultats cohérents et de qualité supérieure; ainsi, il a une forte demande dans les industries pour une fabrication fiable et qualitative.

De plus, il répond à la demande de production de masse dans les industries en raison de ses caractéristiques telles qu’une intervention humaine minimale, une qualité améliorée et des dépenses de main-d’œuvre moindres, qui aboutissent à un coût opérationnel global minimal. La demande d’automatisation d’usine a un coup de pouce supplémentaire en raison de l’adoption croissante de la tendance de l’industrie 4.0 et des technologies intelligentes activées par l’IoT. Cependant, la croissance de l’automatisation des usines est entravée en raison des investissements élevés, de la disponibilité limitée de professionnels et d’une sensibilisation insuffisante à la sécurité.

Le marché mondial des commandes industrielles et de l’automatisation d’usine était évalué à xx millions de dollars américains en 2018 et atteindra xx millions de dollars américains d’ici la fin de 2025, avec un TCAC de xx% en 2019-2025.

Ce rapport se concentre sur le volume et la valeur des commandes industrielles et de l’automatisation industrielle au niveau mondial, régional et au niveau de l’entreprise. D’un point de vue mondial, ce rapport représente la taille globale du marché des commandes industrielles et de l’automatisation d’usine en analysant les données historiques et les perspectives d’avenir.

Au niveau régional, ce rapport catégorise la production, la consommation apparente, l’exportation et l’importation de commandes industrielles et d’automatisation industrielle en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est et en Inde.

Pour chaque fabricant couvert, ce rapport analyse leurs sites de fabrication de commandes industrielles et d’automatisation d’usine, la capacité, la production, le prix départ usine, les revenus et la part de marché sur le marché mondial.

Les fabricants suivants sont couverts:

ABB

Emerson

GE

Honeywell

Mitsubishi

Omron

Rockwell

Schneider Electric

Siemens

Yokogawa Electric

Kuka

Keyence

Fanuc

Bosch Rexroth

Fuji Electric

Endress + Hauser

Hitachi

Segment by Regions

North America

Europe

China

Japan

Southeast Asia

India

Segment by Type

By control systems

Distributed Control System (DCS)

Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)

Manufacturing Execution System (MES)

Safety Instrumented System (SIS)

Programmable Logic Controller (PLC)

Human Machine Interface (HMI)

By components

Sensors

Controllers

Switches & Relays

Industrial Robots

Drives

Others

Segment by Application

Artificial Intelligence (AI)

Big Data Analytics

Industrial Cyber Security

Augmented Reality (AR) & Virtual Reality (VR)

Industrial Internet of Things (IIoT)

Condition Monitoring

Table of Contents

Executive Summary

Chapter One: Industry Overview of Industrial Controls and Factory Automation

1.1 Definition of Industrial Controls and Factory Automation

1.2 Industrial Controls and Factory Automation Segment By control systems

1.2.1 Global Industrial Controls and Factory Automation Production Growth Rate Comparison By control systems (2014-2025)

1.2.2 Distributed Control System (DCS)

1.2.3 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)

1.2.4 Manufacturing Execution System (MES)

1.2.5 Safety Instrumented System (SIS)

1.2.6 Programmable Logic Controller (PLC)

1.2.7 Human Machine Interface (HMI)

1.3 Industrial Controls and Factory Automation Segment by Applications

1.3.1 Global Industrial Controls and Factory Automation Consumption Comparison by Applications (2014-2025)

1.3.2 Artificial Intelligence (AI)

1.3.3 Big Data Analytics

1.3.4 Industrial Cyber Security

1.3.5 Augmented Reality (AR) & Virtual Reality (VR)

1.3.6 Industrial Internet of Things (IIoT)

1.3.7 Condition Monitoring

1.4 Global Industrial Controls and Factory Automation Overall Market

1.4.1 Global Industrial Controls and Factory Automation Revenue (2014-2025)

1.4.2 Global Industrial Controls and Factory Automation Production (2014-2025)

1.4.3 North America Industrial Controls and Factory Automation Status and Prospect (2014-2025)

