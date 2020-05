Analyse du marché mondial des humidificateurs non résidentiels 2019 par les principaux acteurs – Carel Industries, Condair, Mee, AMCO, Armstrong International

Les humidificateurs non résidentiels sont utilisés pour maintenir la teneur en humidité appropriée de l’air ambiant dans les installations de fabrication, les immeubles de bureaux, les salles blanches, les centres de données, les laboratoires et les hôpitaux.

L’un des principaux facteurs qui stimulera la demande d’humidificateurs dans les industries textiles est la nature hygroscopique des textiles, qui les rend sensibles aux changements de la teneur en humidité. De plus, un mauvais contrôle de l’humidité peut avoir un impact sur les propriétés textiles telles que la résistance à la traction, le diamètre des fibres, l’élasticité et le frottement et entraîner une perte de poids.

Un autre facteur contributif responsable de la demande croissante d’humidificateurs dans les industries textiles est l’accumulation de charges statiques dans le traitement des textiles. Par conséquent, le besoin d’humidificateurs augmente pour maintenir un contrôle optimal de l’humidité pour le traitement approprié de ces matières textiles.

Le marché mondial des humidificateurs non résidentiels était évalué à xx millions de dollars américains en 2018 et atteindra xx millions de dollars américains d’ici la fin de 2025, avec une croissance à un TCAC de xx% en 2019-

Ce rapport se concentre sur le volume et la valeur des humidificateurs non résidentiels au niveau mondial, régional et au niveau de l’entreprise. D’un point de vue mondial, ce rapport représente la taille globale du marché des humidificateurs non résidentiels en analysant les données historiques et les perspectives d’avenir.

Sur le plan régional, ce rapport catégorise la production, la consommation apparente, l’exportation et l’importation d’humidificateurs non résidentiels en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est et en Inde.

Pour chaque fabricant couvert, ce rapport analyse leurs sites de fabrication d’humidificateurs non résidentiels, leur capacité, leur production, leur prix départ usine, leurs revenus et leur part de marché sur le marché mondial.

Les fabricants suivants sont couverts:

Carel Industries

Condair

Mee

AMCO

Armstrong International

DnB Humidifier Manufacturing

Humidifiers

Munters

Nordmann Engineering

Smart Fog

STULZ USA

Segment par régions

Amérique du Nord

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

Segment by Type

Adiabatic

Isothermal

Segment by Application

Industrial

Commercial



Table of Contents

Executive Summary

Chapter One: Industry Overview of Non-Residential Humidifier

1.1 Definition of Non-Residential Humidifier

1.2 Non-Residential Humidifier Segment by Type

1.2.1 Global Non-Residential Humidifier Production Growth Rate Comparison by Types (2014-2025)

1.2.2 Adiabatic

1.2.3 Isothermal

1.3 Non-Residential Humidifier Segment by Applications

1.3.1 Global Non-Residential Humidifier Consumption Comparison by Applications (2014-2025)

1.3.2 Industrial

1.3.3 Commercial

1.4 Global Non-Residential Humidifier Overall Market

1.4.1 Global Non-Residential Humidifier Revenue (2014-2025)

1.4.2 Global Non-Residential Humidifier Production (2014-2025)

1.4.3 North America Non-Residential Humidifier Status and Prospect (2014-2025)

1.4.4 Europe Non-Residential Humidifier Status and Prospect (2014-2025)

1.4.5 China Non-Residential Humidifier Status and Prospect (2014-2025)

1.4.6 Japan Non-Residential Humidifier Status and Prospect (2014-2025)

1.4.7 Southeast Asia Non-Residential Humidifier Status and Prospect (2014-2025)

1.4.8 India Non-Residential Humidifier Status and Prospect (2014-2025)

Chapter Two: Manufacturing Cost Structure Analysis

2.1 Raw Material and Suppliers

2.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Non-Residential Humidifier

2.3 Manufacturing Process Analysis of Non-Residential Humidifier

