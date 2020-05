Analyse du marché mondial des appareils de percolation portables 2019 par les principaux acteurs – Pall, Bosch Rexroth, Bakercorp, Parker-Hannifin, Eaton

Le marché mondial des appareils de percolation portables était évalué à xx millions de dollars américains en 2018 et atteindra xx millions de dollars américains d’ici la fin de 2025, avec un TCAC de xx% en 2019-2025.

Ce rapport se concentre sur le volume et la valeur des appareils de percolation portables au niveau mondial, régional et au niveau de l’entreprise. D’un point de vue mondial, ce rapport représente la taille globale du marché des appareils de percolation portables en analysant les données historiques et futures

Sur le plan régional, ce rapport catégorise la production, la consommation apparente, l’exportation et l’importation d’appareils de percolation portables en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est et en Inde. Pour chaque fabricant couvert, ce rapport analyse leurs sites de fabrication d’appareils de percolation portables, leur capacité, leur production, leur prix départ usine, leurs revenus et leur part de marché sur le marché mondial.

Les fabricants suivants sont couverts:

Pall

Bosch Rexroth

Bakercorp

Parker-Hannifin

Eaton

Donaldson Company

Y2K

DES-Case

MP Filtri

Serfilco

Filtration Group

Hydac

Stauff

Trico Corporation

Norman

Como Filtration

Segment par régions

Amérique du Nord

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

Segment par type

0–10 GPM

> 10–20 GPM

> 20–60 GPM

> 60–100 GPM au-

dessus de 100 GPM

Segment par application

Production d’énergie

Fabrication

Pétrole et gaz

Papier et pâte à papier

Pétrochimie

Autres



Table of Contents

Executive Summary

Chapter One: Industry Overview of Portable Percolation Devices

1.1 Definition of Portable Percolation Devices

1.2 Portable Percolation Devices Segment by Type

1.2.1 Global Portable Percolation Devices Production Growth Rate Comparison by Types (2014-2025)

1.2.2 0–Chapter Ten: GPM

1.2.3 >10–20 GPM

1.2.4 >20–60 GPM

1.2.5 >60–100 GPM

1.2.6 Above 100 GPM

1.3 Portable Percolation Devices Segment by Applications

1.3.1 Global Portable Percolation Devices Consumption Comparison by Applications (2014-2025)

1.3.2 Power Generation

1.3.3 Manufacturing

1.3.4 Oil & Gas

1.3.5 Paper & Pulp

1.3.6 Petrochemicals

1.3.7 Others

1.4 Global Portable Percolation Devices Overall Market

1.4.1 Global Portable Percolation Devices Revenue (2014-2025)

1.4.2 Global Portable Percolation Devices Production (2014-2025)

1.4.3 North America Portable Percolation Devices Status and Prospect (2014-2025)

1.4.4 Europe Portable Percolation Devices Status and Prospect (2014-2025)

1.4.5 China Portable Percolation Devices Status and Prospect (2014-2025)

1.4.6 Japan Portable Percolation Devices Status and Prospect (2014-2025)

1.4.7 Southeast Asia Portable Percolation Devices Status and Prospect (2014-2025)

1.4.8 India Portable Percolation Devices Status and Prospect (2014-

