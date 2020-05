Industrie des compacteurs vibrants 2019 Étude commerciale du marché mondial Perspectives, taille, part, tendance et ampli; Prévisions 2025

Les compacteurs vibrants sont des machines fréquemment utilisées pour compacter des matériaux tels que le sol afin d’augmenter sa densité pour la construction et sont utilisés pour les tâches d’enfouissement. Certaines variétés courantes sont les saboteuses à plaques, également connues sous le nom de pilonneuses, compacteurs, plaques vibrantes et compacteurs à pieds à patins vibrants.

L’industrie mondiale des compacteurs de sols vibrants se concentre principalement en Chine, en Amérique du Nord et en Europe en termes de valeur marchande. Le principal acteur mondial sur ce marché est WIRTGEN, dont les revenus se sont élevés à 267,63 millions de dollars en 2017, représentant 15,94%% du marché total des revenus.

Le compacteur de sol vibrant est principalement utilisé dans la construction de routes, l’ingénierie publique et le domaine minier. La part de marché des applications de la construction routière atteindrait environ 50% en 2017 et il est prévu que cette part sera maintenue d’ici 2023 avec la collaboration croissante entre les propriétaires de flottes de location et les fabricants de compacteurs de sols vibrants.

Demandez un échantillon de ce rapport @ https://www.orbisresearch.com/contacts/request-sample/3633925

Actuellement, un défi majeur affectant la croissance du marché est la limitation du marché en aval. En raison de la forte demande de véhicules économes en main-d’œuvre au pays et à l’étranger, de nombreuses entreprises ont commencé à entrer dans le domaine de l’industrie des compacteurs de sols vibrants économes en main-d’œuvre.

L’application largement répandue du compacteur de sol vibrant favorise la croissance des segments de clientèle et la demande croissante de véhicules à faible intensité de main-d’œuvre apporte un changement radical au marché du compacteur de sol vibrant. Grâce à une collaboration accrue entre les fabricants de matériel de construction et les propriétaires de flottes de location, les produits sont conçus selon les besoins du client. Malgré la présence de problèmes de concurrence, en raison de la tendance de la reprise mondiale est claire, les investisseurs sont toujours optimistes sur ce domaine et l’avenir aura encore plus de nouveaux investissements entrer dans le domaine. Au cours des cinq prochaines années, le volume de consommation continuera d’augmenter lentement, ainsi que la valeur de la consommation.

Le marché mondial des compacteurs vibrants a été évalué à xx millions de dollars US en 2018 et atteindra xx millions de dollars US à la fin de 2025, avec un TCAC de xx% en 2019-2025.

This report focuses on Vibratory Compactor volume and value at global level, regional level and company level. From a global perspective, this report represents overall Vibratory Compactor market size by analyzing historical data and future prospect.

Regionally, this report categorizes the production, apparent consumption, export and import of Vibratory Compactor in North America, Europe, China, Japan, Southeast Asia and India.

For each manufacturer covered, this report analyzes their Vibratory Compactor manufacturing sites, capacity, production, ex-factory price, revenue and market share in global market.

The following manufacturers are covered:

Wirtgen

Caterpillar

Bomag

XCMG

Case

SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

JCB

Dynapac

Volvo

Shantui

Liugong Machinery

Ammann

Sany

XGMA

SINOMACH

Luoyang Lutong

Jiangsu Junma

DEGONG

Segment by Regions

North America

Europe

China

Japan

Southeast Asia

India

Segment by Type

Less than 5 ton

5-13ton

More than 13 ton

Segment by Application

Road Construction

Public Engineering

Mining

Others

Browse the complete report @ https://www.orbisresearch.com/reports/index/global-vibratory-compactor-market-professional-survey-report-2019

Table of Contents

Executive Summary

Chapter One: Industry Overview of Vibratory Compactor

1.1 Definition of Vibratory Compactor

1.2 Vibratory Compactor Segment by Type

1.2.1 Global Vibratory Compactor Production Growth Rate Comparison by Types (2014-2025)

1.2.2 Less than Chapter Five: ton

1.2.3 5-13ton

1.2.4 More than Chapter Thirteen: ton

1.3 Vibratory Compactor Segment by Applications

1.3.1 Global Vibratory Compactor Consumption Comparison by Applications (2014-2025)

1.3.2 Road Construction

1.3.3 Public Engineering

1.3.4 Mining

1.3.5 Others

1.4 Global Vibratory Compactor Overall Market

1.4.1 Global Vibratory Compactor Revenue (2014-2025)

1.4.2 Global Vibratory Compactor Production (2014-2025)

1.4.3 North America Vibratory Compactor Status and Prospect (2014-2025)

1.4.4 Europe Vibratory Compactor Status and Prospect (2014-2025)

1.4.5 China Vibratory Compactor Status and Prospect (2014-2025)

1.4.6 Japan Vibratory Compactor Status and Prospect (2014-2025)

1.4.7 Southeast Asia Vibratory Compactor Status and Prospect (2014-2025)

1.4.8 India Vibratory Compactor Status and Prospect (2014-2025)

Chapter Two: Manufacturing Cost Structure Analysis

2.1 Raw Material and Suppliers

2.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Vibratory Compactor

2.3 Manufacturing Process Analysis of Vibratory Compactor

Place a purchase order @ https://www.orbisresearch.com/contact/purchase-single-user/3633925

About Us:

Orbis Research ( orbisresearch.com ) est une aide ponctuelle pour tous vos besoins en études de marché. Nous avons une vaste base de données de rapports des principaux éditeurs et auteurs du monde entier. Nous nous spécialisons dans la livraison de rapports personnalisés selon les exigences de nos clients. Nous avons des informations complètes sur nos éditeurs et sommes donc sûrs de l’exactitude des industries et des secteurs verticaux de leur spécialisation. Cela aide nos clients à cartographier leurs besoins et nous produisons la parfaite étude de marché requise pour nos clients.

Nous contacter:

Hector Costello

Directeur principal –

Relations avec la clientèle 4144N Central Expressway,

Suite 600, Dallas,

Texas – 75204, États-Unis

N ° de téléphone : +1 (972) -362-8199; +91 895 659 5155

This post was originally published on Market Research Sheets